PSV sprak met zeven clubs en wacht op reactie op miljoenenbiedingen

Sam Lammers is een van de meest gewilde spelers van PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben zeven clubs concrete interesse getoond in de spits, die de regerend landskampioen van Nederland op huurbasis mag verlaten. Lammers maakt in overleg met PSV en zijn zaakwaarnemer over enige tijd zijn keuze.

Lammers speelde de afgelopen seizoenen vooral bij Jong PSV, maar maakte ook al zijn debuut in de Eredivisie. Het lukte de all time-topscorer van Jong PSV, met dertig goals, nog niet om een plek te veroveren in PSV 1. Of hij in de zomer ook daadwerkelijk mag gaan, is ook nog maar de vraag. Dat hangt af van de optredens van Maximiliano Romero in de voorbereiding en een eventuele transfer van de eveneens gewilde Luuk de Jong.

PSV wacht na het neerleggen van het verhoogde bod op Denzel Dumfries, maximaal 5,5 miljoen euro, nog steeds op een definitieve reactie van sc Heerenveen. Marcel Brands gaf voor zijn vertrek naar Everton nog wel aan dat PSV 'geen ongewenste precedenten in de markt gaat scheppen'. Volgens het regionale dagblad wil de de club de gemiddelde prijs voor een nationale transfer niet nog verder omhoogduwen.

Ook is het nog altijd niet duidelijk of Angeliño haalbaar is. Binnen PSV was er enig optimisme dat de komst van de linksback van Manchester City voor ongeveer vijf miljoen euro kon lukken, maar nu is gebleken dat de Engelsen het idee hebben dat er iets meer uit te halen valt. De Premier League-club heeft nog geen ja gezegd tegen het voorstel van PSV. Mogelijk moet PSV een terugkoopclausule toestaan.