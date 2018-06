Koeman: ‘Pröpper had het moeilijk, Van de Beek was zichzelf niet...’

Ronald Koeman is niet tevreden over het verloop van de eerste helft tegen Slowakije (1-1). Bij rust keek Oranje aan tegen een achterstand en het optreden in de eerste 45 minuten bood weinig reden tot optimisme. In het tweede bedrijf kwam Oranje beter voor de dag. "Ik heb in de rust met niets gegooid en niemand uitgescholden, maar ik was natuurlijk wel erg teleurgesteld", geeft bondscoach Koeman toe in gesprek met Veronica.

Koeman liet zijn teleurstelling blijken in de kleedkamer, zegt hij. "Ik vind niet dat je aan een wedstrijd kan beginnen zoals wij deden. De eerste vier, vijf ballen gaven we diep en resulteerden in balverlies. Zo bouw je geen wedstrijd op." De oefenmeester merkte te weinig agressie op het veld: Oranje verloor 'ieder duel' en kon geen druk zetten. "Er was ook te weinig tempo, geen aansluiting. Davy Pröpper had het moeilijk, Donny van de Beek was zichzelf niet… Dat merk je dan ook in het team."

Het is volgens Koeman 'leerzaam' om te zien hoe de problemen waar Oranje tegenaan loopt opgelost kunnen worden. Hij denkt dat het verloop van de eerste helft uiteindelijk misschien wel goed was voor zijn elftal. "Als alles geweldig is, zoals Portugal, dan haal je er minder uit. We weten dat we van ver komen, maar ik hoopte dat de ploeg dit soort problemen zelf kan oplossen. En niet dat we het pas in de rust kunnen herstellen."

Kevin Strootman, die de aanvoerdersband droeg vanwege de absentie van Virgil van Dijk, spreekt van een 'te slap' begin. "Wij konden de bal niet vasthouden en dat mag niet gebeuren", merkt hij op. De boodschap van Koeman in de rust kwam aan bij Strootman. "Gedonderd heeft het niet, maar hij heeft wel duidelijk aangegeven dat het beter moest. Hij wisselde één keer, maar had nog wel meer spelers kunnen wisselen", zegt hij kritisch.