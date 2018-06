‘In het voetbal kan veel, ik ben trots om voor Nederland te spelen’

In december 2017 beschreef Ruud Vormer het Nederlands elftal als een 'gesloten boek', maar donderdagavond mocht hij toch debuteren voor Oranje. De middenvelder van Club Brugge viel in de rust in tegen Slowakije (1-1) en speelde een verdienstelijke tweede helft. "Hier had ik nooit aan gedacht eigenlijk", erkent Vormer na afloop voor de camera van Veronica.

"In het voetbal kan veel, ik ben trots om voor mijn land te spelen en trots dat ik mag debuteren op dertigjarige leeftijd", vertelt Vormer. Hij werd de eerste Oranje-debutant van dertig jaar of ouder sinds Ruben Schaken in oktober 2012, tegen Andorra. Vormer leek een belangrijke rol te spelen in het tweede bedrijf, waarin Oranje beter voor de dag kwam. "Ik probeer energie in dit team te gooien. Die rol heb ik bij Club Brugge ook."

"De tweede helft ging het een stuk beter met het elftal", analyseert de Gouden Schoen-winnaar van België. "Ik heb mijn best gedaan en het team geprobeerd te helpen. Ik ga er alles aan doen om meer wedstrijden te spelen." In de slotfase had Vormer moeten scoren, geeft hij toe. Twee goede schietkansen leverden geen overwinning op. "Volgende keer dan maar", knipoogt Vormer.

Bondscoach Ronald Koeman vond Vormer goed invallen. "Hij was heel agressief en aanwezig, dat hadden we nodig. Of het oversloeg op de rest van het team weet ik niet, ik denk dat iedereen wel extra gemotiveerd was voor de tweede helft', geeft de keuzeheer aan. "Maar het was wel welkom. Ik ben blij met de manier waarop we na rust hebben gespeeld en uiteindelijk hadden we ook moeten winnen."