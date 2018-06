Real Madrid legt eerste contact met trainer

(The Sun)

Stoke City heeft de vraagprijs voor Jack Butland bepaald op een slordige 34 miljoen euro. Liverpool werd onlangs in verband gebracht met de keeper van de Premier League-degradant. (The Sun)

AC Milan voert gesprekken met belangenbehartigers van Simone Zaza, die afstevent op een vertrek bij Valencia. Het is echter de vraag of de Italianen willen voldoen aan de vraagprijs van achttien miljoen euro. (Sky Italia)

De trainer van Tottenham Hotspur geldt in het Santiago Bernabéu als topkandidaat om Zinédine Zidane op te volgen.

De toekomst van Felipe Anderson ligt mogelijk in Engeland. West Ham United heeft de pijlen gericht op de Braziliaan van Lazio. (Sky Sports)