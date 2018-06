Oranje imponeert niet en blijft steken op gelijkspel in Slowakije

Oranje is niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel in de oefeninterland tegen Slowakije. De formatie van bondscoach Ronald Koeman speelde een matige eerste helft, waarin men op achterstand kwam door een doelpunt van voormalig Willem II'er Adam Nemec. In de tweede helft herstelde Oranje zich enigszins, wat resulteerde in de gelijkmaker van Quincy Promes.

Koeman liet Oranje in de City Arena in Trnava andermaal in een 3-5-2-formatie aantreden. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kregen rust en begonnen op de reservebank, omdat zij afgelopen zaterdag nog met Liverpool de Champions League-finale tegen Real Madrid speelden. Mede daardoor kreeg Daley Blind een plaats in de defensie, maar de verdediger annex middenvelder van Manchester United liet zich al vroeg in de wedstrijd aftroeven door Nemec.

De spits van Dinamo Boekarest, die één seizoen voor Willem II speelde, promoveerde na negen minuten spelen een zeer fraaie pass van Marek Hamsik met het hoofd tot doelpunt. Kort na de treffer kreeg Donny van de Beek een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de middenvelder van Ajax schoot in de handen van de Slowaakse doelman Martin Dúbravka. Halverwege de eerste helft kwam Oranje goed weg, toen een poging van Juraj Kucka buiten het bereik van Jeroen Zoet op de lat strandde.

Met een vrije trap van Memphis Depay en een schot van Patrick van Aanholt was Oranje in het eerste bedrijf dicht bij een treffer, terwijl Hamsik en Kucka aan de andere zijde het doel van Zoet maar net misten. Nederland had het in de eerste helft bijzonder lastig met de fellere Slowaken en Koeman besloot in de rust in te grijpen. Van de Beek moest plaatsmaken voor de debuterende Ruud Vormer. De eerste mogelijkheid in de tweede helft was voor Daley Blind, wiens poging gekeerd werd door Dubravka.

Nog binnen het uur spelen kreeg Depay een behoorlijke kans op de gelijkmaker. In eerste instantie kreeg hij een fraaie pass van Davy Pröpper niet mee. De aanvaller kwam vervolgens alsnog tot een schot, dat werd gekeerd door Dubravka. Na 59 minuten spelen kreeg Oranje de verdiende gelijkmaker. Promes ontving op de rand van het strafschopgebied de bal en krulde het leer in de verre hoek: 1-1. Kort daarna had Vormer zijn eerste interland kunnen opluisteren met een doelpunt, maar een lob werd door een Slowaakse verdediger van de lijn gehaald.

In de slotfase bracht Koeman nog Terence Kongolo, Eljero Elia, Steven Berghuis, Marten de Roon en Wout Weghorst in het veld. Oranje had nog met een overwinning uit Trnava kunnen vertrekken, maar een gevaarlijke voorzet van Janmaat, een inzet van de sterk invallende Vormer en een kopbal van Depay leverden geen treffers op. Komende maandag staat voor Oranje de volgende oefeninterland op het programma, als de ploeg van Koeman het in Turijn opneemt tegen Italië.