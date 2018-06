Thom Haye gaat avontuur in Serie B aan na vertrek uit Eredivisie

Thom Haye verruilt Willem II per direct voor een avontuur bij Lecce. De Italiaanse club, die onlangs promoveerde naar de Serie B, maakt de komst van de middenvelder donderdagavond bekend. Haye komt transfervrij over uit Tilburg en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend, met een optie voor nog eens twee jaar.

Willem II wilde het aflopende contract van Haye niet verlengen en zodoende zocht de voormalig jeugdinternational naar een nieuwe club. In april werd hij nog in verband gebracht met Serie A-club Sassuolo: scouts van de Italianen zouden op de tribune hebben gezeten tijdens een 2-1 nederlaag bij Excelsior. De club van Timo Letschert lijkt de interesse uiteindelijk niet te hebben doorgezet, waardoor er voor Lecce een mogelijkheid was om Haye te contracteren.

De 23-jarige Haye is afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ. Hij debuteerde in februari 2014 in de Eredivisie, tijdens een 4-0 nederlaag bij Ajax. Tot en met de zomer van 2016 kwam hij tot 56 competitieduels voor AZ, waarin Haye 1 keer scoorde. Hij transfereerde vervolgens naar Willem II en speelde 65 Eredivisie-wedstrijden namens de Tilburgers. Daarin was Haye goed voor 5 doelpunten.