Ronald de Boer: ‘Barcelona denkt eraan hem te verhuren aan Ajax’

Frenkie de Jong wordt gevolgd door Barcelona, weet ook Ronald de Boer. De Catalanen zien in de middenvelder echter geen directe versterking, heeft De Boer begrepen. Het plan van Barcelona zou zijn om De Jong eerst nog een seizoen onder te brengen bij Ajax.

"Ik heb met scouts van Barcelona gesproken. Ze denken eraan hem eerst een jaar te verhuren", vertelt De Boer, zelf oud-speler van Barcelona, donderdagavond bij FOX Sports. De Jong is niet de enige Ajacied die door Barça in de gaten wordt gehouden. Matthijs de Ligt staat in de belangstelling van de kampioen van Spanje en volgens De Boer heeft de verdediger een vertrekwens.

"De Ligt wil weg. Of dat gaat gebeuren, is een tweede. Het is wel een probleem dat clubs als Barcelona en Real Madrid nu al aankloppen bij die jongens. Het is gewoon heel lastig om nee te zeggen", weet De Boer. Medeanalist Kenneth Pérez is in ieder geval vol lof over de kwaliteiten van De Ligt. "Heel gek: bij De Ligt heb ik, ook al is hij pas achttien jaar oud, een heel gerust gevoel." De mandekker staat donderdagavond in de basis van Oranje tegen Slowakije.