Koeman laat selectie aanvoerder kiezen: ‘Ik had een aantal jongens’

Kevin Strootman draagt donderdag de aanvoerdersband van Oranje tijdens de oefeninterland tegen Slowakije. Champions League-finalist Virgil van Dijk krijgt rust en dus moest Ronald Koeman de band aan iemand anders toekennen. Hij zegt dat de keuze voor Strootman niet als een 'steuntje in de rug' gezien moet worden voor de middenvelder.

"Iedereen kan een mindere wedstrijd spelen", verwijst Koeman bij FOX Sports naar de verloren wedstrijd tegen Engeland (0-1), waarin Strootman geen goede indruk maakte. "Hij speelt vanavond op een middenveld met drie middenvelders, daar heb ik alle vertrouwen in." Bij de afwezigheid van Van Dijk zou Georginio Wijnaldum normaliter in beeld komen, maar die speelde ook in de Champions League-finale en staat niet in de basis.

"Ik heb een aantal jongens die aanvoerder kunnen zijn", vertelt Koeman. Naast Wijnaldum noemt hij Daley Blind en Strootman. "Ik heb het in de groep gegooid, dus Kevin start met de band." Koeman kiest voor een 5-3-2-systeem, waarmee hij de lijn van de wedstrijd tegen Portugal (0-3 zege) hoopt door te trekken. "Bovendien ben ik reëel, want wat zijn kleinere landen? Misschien hebben we het tegen Slowakije wel lastiger dan maandag tegen Italië."