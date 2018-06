‘Op een dag zal Zidane ongetwijfeld de bondscoach van Frankrijk worden’

Zinédine Zidane bracht donderdag het verrassende nieuws naar buiten dat hij vertrekt bij Real Madrid. De 45-jarige oefenmeester werd al meer dan eens in verband gebracht met het bondscoachschap van Frankrijk. Didier Deschamps, de huidige keuzeheer van de Fransen, verzekert dat Zidane op een dag les Bleus onder zijn hoede zal hebben.

“Het is aan de president van de Franse voetbalbond (Noel Le Graët, red.). Ik weet niet precies wat Zidane heeft besloten, maar ik denk dat hij nu vooral rust wil. En daarna zal hij, op een dag, ongetwijfeld de bondscoach van Frankrijk worden. Ik kan niet zeggen wanneer, maar het is logisch. Het zal gebeuren wanneer het gebeurt”, wordt Deschamps, wiens contract bij de Franse bond nog loopt tot medio 2020, geciteerd door verschillende Franse media.

“Het is zijn besluit en dat dient gerespecteerd te worden”, vervolgt de Franse bondscoach over het vertrek van Zidane bij Real Madrid. “Hij heeft er lang over nagedacht en een beslissing genomen, dus hij moet ervan overtuigd zijn geweest dat dit de beste keuze is. Als je kijkt wat hij in de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen bij Real Madrid, is dat natuurlijk fantastisch. Ik weet er niet het fijne van, maar ik kan zijn beslissing begrijpen.”

“Dat hij op het hoogtepunt vertrekt, geeft vrijheid. Sommigen nemen dat, anderen doen dat niet. Hij heeft geweldige momenten en successen gekend”, besluit Deschamps, die sinds 2012 aan het roer staat bij de Franse nationale ploeg. Les Bleus oefenen deze week nog tegen Italië en de Verenigde Staten, alvorens men op 16 juni met een wedstrijd tegen Australië aan het WK begint.