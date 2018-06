Guidetti raakt geblesseerd op training Zweden: ‘What the hell, Granqvist!’

John Guidetti is tijdens de training van Zweden geblesseerd geraakt. De aanvaller werd getackeld door Andreas Granqvist en hield daar een voetblessure aan over. Volgens teamarts Anders Valentin staat Guidetti minstens een week aan de kant, 'en misschien langer'. Of deelname aan het WK in gevaar kan komen, durft Valentin nog niet te zeggen.

Guidetti was donderdag zichtbaar gefrustreerd, toen hij aan het eind van de training van achteren werd getackeld door Granqvist. "Mijn voet! Mijn voet! What the hell, waarom tackel je mij daar?", schreeuwde de ex-aanvaller van Feyenoord uit. Onder begeleiding van teamarts Valentin zocht Guidetti vervolgens de kleedkamer op van het trainingscomplex in Båstad. Hij had veel pijn en had hulp nodig bij het lopen.

Andreas Granqvist went in pretty hard in a challenge with John Guidetti who got injured. Not ideal. pic.twitter.com/4FIhDgWK4L — ???? (@SwedeStats) 31 mei 2018

In het spelershotel werd de kersverse aanwinst van Deportivo Alavés nader onderzocht. "We zijn positief gestemd en hopen dat het geen ernstige blessure is", wordt Valentin geciteerd door Aftonbladet. "We proberen de zwelling nu te verminderen. Als dat lukt, kan hij sneller herstellen. Of er een kans bestaat dat hij het WK mist? Daar gaan we nu niet over speculeren. We gaan er morgen nader naar kijken."

In eigen land heeft Granqvist kritiek gekregen voor de harde tackle, maar ploeggenoot Gustav Svensson neemt het op voor de ex-speler van FC Groningen. "Het was niet kwaadaardig, maar hij ging wel de grens over. Dat zal echter altijd gebeuren tijdens een training." Guidetti, goed voor twintig interlands en een doelpunt, maakt deel uit van de definitieve WK-selectie van Zweden. Het land kruist in de groepsfase de degens met Zuid-Korea, Duitsland en Mexico.