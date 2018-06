‘Real plant ‘all-out onslaught’ en heeft maar één kandidaat’

Real Madrid weet precies wie Zinédine Zidane moet opvolgen, zo schrijft The Independent donderdagavond. De Champions League-winnaar richt alle pijlen op Mauricio Pochettino: de krant spreekt van een all-out onslaught om de oefenmeester over te nemen van Tottenham Hotspur. Dat wordt desondanks een zware klus, want Pochettino tekende vorige week nog een contract tot medio 2023 bij Tottenham Hotspur.

Toch is president Florentino Pérez gebrand op de komst van de Argentijn. Sterker nog: Pochettino zou de enige kandidaat zijn die serieus wordt overwogen in het Santiago Bernabéu. Pérez is al enkele jaren gecharmeerd van Pochettino, die sinds 2014 de scepter zwaait bij Tottenham. Spaanse media als COPE, Marca, Mundo Deportivo en Sport meldden eerder op de donderdag al dat de trainer van the Spurs geldt als topkandidaat.

Tottenham is volgens The Independent van plan om iedere toenadering vanuit Madrid af te wijzen. Na de contractverlenging van vorige week voelt de clubleiding geen druk om mee te werken aan een vertrek van de trainer. In de nieuwe verbintenis van Pochettino is geen vertrekclausule opgenomen, waardoor de Engelsen nog steviger staan in de onderhandelingen. Bronnen rond Pochettino zouden echter weet hebben van een 'informele overeenkomst' tussen trainer en club: als Real zich zou melden, dan zou Tottenham hebben aangegeven mee te willen werken. De Spanjaarden lijken van plan om die theorie te gaan testen.

Pochettino loodste Tottenham sinds zijn komst naar de vijfde, tweede, derde en tweede plek in de Premier League. Hij werd viermaal verkozen tot Manager van de Maand, maar pakte geen prijs met de Londense club. Na het afgelopen seizoen ontstonden geruchten over de toekomst van Pochettino, nadat hij de club opriep om 'moedig' te zijn en 'risico's' te nemen. Na goede gesprekken met de clubleiding koos hij toch voor een nieuw, vijfjarig contract.