Advocaat: ‘Als hij straks de kleedkamer in stapt, dwingt hij meteen respect af’

Dick Advocaat heeft hoge verwachtingen van het trainerschap van Steven Gerrard bij Rangers FC. De Nederlandse oefenmeester, tussen 1998 en 2002 zelf de manager in het Ibrox Stadium, denkt dat Gerrard met zijn staat van dienst de uitgelezen man is voor de Schotse topclub. Over een gebrek aan ervaring bij de voormalig middenvelder maakt Advocaat zich geen zorgen.

In gesprek met Sky Sports vertelt Advocaat dat hij onlangs met Dirk Kuyt over Gerrard sprak. "Die speelde natuurlijk lang samen met Gerrard bij Liverpool", aldus Advocaat. "Hij zei dat Gerrard in de kleedkamer de grote man was. Bij alles was hij betrokken. Hij was het middelpunt van elk gesprek en vroeg zich constant af hoe Liverpool beter kon gaan spelen. Hij was een echte prof."

Als Gerrard straks de kleedkamer van Rangers in stapt, zo voorspelt Advocaat, dan 'dwingt hij meteen respect af'. "Ik was erg onder de indruk van de aanstelling van Gerrard. Het is een geweldige naam. Hij was een fantastische voetballer en een ware legende in Liverpool. Nu krijgt hij de kans als manager van een grote club", blikt Advocaat vooruit.

"Ik maak me geen zorgen om zijn ervaring. Hij heeft zoveel ervaring opgedaan als speler. Bovendien werkte hij zowel bij Liverpool als bij het nationale elftal altijd samen met toptrainers. Ik denk dus absoluut niet dat het een probleem wordt. Ik zie alleen maar positieve kanten", concludeert de voormalig bondscoach van Oranje, die na zijn degradatie met Sparta Rotterdam aangaf dat hij waarschijnlijk niet meer bij een andere club aan de slag zal gaan.