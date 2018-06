Donderdag, 31 Mei 2018

Younes en Boëtius in beeld bij club uit Serie A

Manchester United wil Gareth Bale zo graag inlijven dat José Mourinho zich zorgen maakt. De manager is bang dat vrijwel zijn complete transferbudget voor komend seizoen aan de Welshman opgaat. (Diverse Britse tabloids)

Liverpool is bereid dertig miljoen euro te betalen voor Thomas Strakosha. De doelman van Lazio geldt als alternatief voor Alisson Becker van AS Roma, die als favoriet wordt gezien door the Reds. (TMW)

Amin Younes en Jean-Paul Boëtius staan op het verlanglijstje van Fiorentina. La Viola wil hoe dan ook een buitenspeler aantrekken en heeft ook Jesé Rodriguez (Paris Saint-Germain), Mohamed Elyounoussi (FC Basel) en Bakary Sako (Crystal Palace) in beeld. (Corriere dello Sport)

Fiorentina heeft een voorstel van vijftig miljoen euro én twee spelers voor Federico Chiesa afgeslagen. Het bod was afkomstig van Napoli, dat waarschijnlijk onder meer Marko Rog als wisselgeld aanbood. (Corriere dello Sport)

Real Betis, Sevilla en Real Sociedad hebben interesse in Joel Pereira. De doelman is bij Manchester United derde keus achter David de Gea en Sergio Romero en hoopt komend seizoen elders op huurbasis aan de slag te kunnen. (AS)