Verkiezingen in Istanbul: ‘Wenger was bij een vriend op bezoek’

ISTANBUL - Arsène Wenger vertrok onlangs bij Arsenal en genoot deze week van zijn vakantie, want de manager werd gesignaleerd in Bodrum. Hij maakte met vrienden een driedaagse cruise door de Golf van Gökova en werd bij een visrestaurant gefotografeerd. Dat shot werd door de Turkse media aangegrepen om Wenger in verband te brengen met Fenerbahçe. Wordt de Fransman de opvolger van Aykut Kocaman? Volgens Ali Koç komt Le Professeur echter niet naar Kadiköy.

Door Gijs Freriks

Presidentsverkiezingen

“Vijf trainers die op onze lijst stonden, hebben al een nieuwe club. We hebben nu nog vier, vijf namen op onze lijst staan, maar Wenger staat daar niet op. We gaan ook eerst met Kocaman praten en nemen pas daarna een besluit. Wenger is in Bodrum gewoon bij een vriend op bezoek”, doelt Koç in een interview met TRT Spor op David Dein, voormalig vicevoorzitter van zowel Arsenal als de Engelse voetbalbond. “Wenger is goed bevriend met hem en heeft hem opgezocht. Dein is erg gecharmeerd van Bodrum en brengt hier veel zomers door. Hij nodigt vaak grote namen uit om de omgeving hier te bekijken.”

Hoewel Koç stellig ontkent, sluit het journaille niet uit dat de 68-jarige Wenger tóch hoog op de verlanglijst staat van de presidentskandidaat van Fenerbahçe. Het aantrekken van een grote naam als trainer zou in ieder geval passen bij de ambities van Koç. Koç is namelijk van mening dat Fenerbahçe onder leiding van Aziz Yildirim is afgegleden en wil de zittende voorzitter dit weekeinde verslaan in de presidentsverkiezingen in het Ülker Stadion. Hij hoopt Fenerbahçe vervolgens terug te brengen naar ‘waar men hoort’.

Ali Koç juicht na een zege van de basketbalploeg van Fenerbahçe op Olympiacos.

Barcelona

“Niemand heeft een toverstaf, dus we zullen alles opnieuw moeten opbouwen om Fenerbahçe terug te brengen waar men hoort”, vertelde Koç. De 51-jarige Koç, die nog als vicevoorzitter onder Yildirim diende, is lid van de rijkste familie van Turkije. Opa Vehbi groeide in de jaren dertig uit van een kleine winkelier in Ankara tot de grootste industrieel van het land. De familie zit in sectoren als de autoproductie, het bankwezen, olie en elektronica en de Koç-groep beschikt over een vermogen van naar verluidt achtenhalf miljard euro. Het persoonlijke vermogen van vicevoorzitter Ali Koç zou zeshonderd miljoen bedragen.

Koç is naar verluidt bereid om hier een groot deel van af te staan, want hij zou niet alleen een sponsorcontract ter waarde van honderd miljoen euro willen afsluiten met Fenerbahçe, maar ook honderd miljoen in de selectie willen pompen. “Ik ga een financiële bijdrage doen die nog nooit in de Turkse sportgeschiedenis is gedaan. Ik hoef er niets voor terug. Ik zal het exacte bedrag bekendmaken bij de media”, zo wordt hij geciteerd door Futbol Arena. Mocht Koç zondag winnen, dan verwacht ex-clubvoorzitter Ali Sen dat hij woord houdt: “Hij zal Fenerbahçe meer geven dan hij Barcelona heeft gegeven.”



Voormalig Fenerbahçe-spits Dirk Kuyt brengt dit weekeinde mogelijk ook zijn stem uit.

De Koç-groep beheert onder meer Beko en met dit merk voor huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica is Koç shirtsponsor van Barcelona. In februari werd het contract met vier jaar verlengd en Barcelona ontvangt hier naar verluidt 57 miljoen euro voor. Koç is zijn hele leven lang supporter van Fenerbahçe, maar was nooit in de sportwereld actief. Hij studeerde onder meer aan de Harvard University in Londen en werkte voor enkele organisaties in de VS. Sinds de winter van 2016 is hij vicevoorzitter van de Koç-groep en in oktober van dat jaar liet hij weten zich kandidaat te willen stellen.

Schuldenlast

“Ik heb in 2016 op een vergadering gezegd dat het tijd is om verantwoordelijkheid te nemen”, vertelde Koç aan fans van supportersvereniging ‘1907’. “Ik blijf achter mijn woorden staan. Als mijn gezondheid het toelaat en de condities daar zijn, dan doe ik in 2018 mee.” Koç had al eerder willen bevestigen dat hij het op wil nemen tegen Yildirim, maar de onverwachte dood van zijn broer Mustafa in januari 2016 vertraagde dat proces. In juni 2017 kandideerde Ali Koç zich officieel. “Grote voorzitter!”, schreeuwde het publiek liefkozend. Volgens de media maakt Koç een goede kans om de hamer over te nemen van Yildirim, want laatstgenoemde kan bij een groot deel van de geelblauwe achterban weinig goed meer doen.

In het Yildirim-tijdperk werd het stadion gerenoveerd en werden er onder meer zes landstitels gewonnen. De bestuurder haalde echter de woede van de fans op de hals door de confrontatie te zoeken met de Braziliaanse publiekslieveling Alex de Souza, door de fans ‘honden’ te noemen en tevens werd zijn termijn overschaduwd door een omkoopschandaal waarvoor de 65-jarige Yildirim uiteindelijk in oktober 2015 werd vrijgesproken. Yildirim won de verkiezing in mei 2015 van Hulusi Belgü (5.504 tegenover 1.144 stemmen) en ging toen zijn twaalfde mandaat aan, maar dit keer lijkt hij toch echt het veld te moeten ruimen.

Koç verwijt Yildirim slecht bestuur, zo vertelde hij drie weken geleden: “Jullie (de huidige directie, GF.) snappen niets van zakendoen, hebben geen verstand van cijfers en geldzaken. Nu snap ik waardoor Fenerbahçe onnodig diep in de schulden zit. Ik bedoel het echt niet vervelend, maar het is een feit dat jullie geen kaas hebben gegeten van geldzaken.” Fenerbahçe draaide het afgelopen seizoen een nettoverlies van 12,5 miljoen euro en in verband met de restricties van de Financial Fair Play mag dat verlies komend seizoen maximaal vijf miljoen bedragen. Anders volgen nieuwe sancties van de UEFA.

In april maakte Fenerbahçe bekend dat de netto schuld 48 miljoen euro bedraagt, maar Koç vraagt zich af of dat alles is: “De volledige schuldenlast is mij niet bekend, want de financiële verantwoording van Fenerbahçe is niet transparant (…) Ik denk dat Fenerbahçe financieel niet goed wordt beheerd. Ik zeg niet dat ik het alleen ga doen, maar heb wel de geest en de visie om deze problemen op te lossen. Ik ga de club vanaf het begin helemaal doorlichten en doe nog geen beloften. We moeten in ieder geval de inkomsten verhogen en het sponsorgeld wordt sowieso naar het maximum gebracht. We zullen overwinnen!”

Aanvallender voetbal

De vraag blijft echter staan wie er na 3 juni de trainer is van De Gele Kanaries. Als Yildirim wint, dan lijkt hij het tot medio 2019 doorlopende contract van de 53-jarige Kocaman te willen respecteren. “Na de verkiezingen gaan we met hem om de tafel om een akkoord te bereiken (over een nieuw contract, GF.). Ik wil alleen wel een aanvallender ploeg zien en we zijn van plan om hem met vier, vijf nieuwe spelers te helpen. Het niveau moet omhoog.” Ook Koç is van mening dat het publiek meer moet worden vermaakt: “Ik zou niets liever willen dan met hem verdergaan, maar de supporters verwachten ook veel van mij. Ik ga daarom niet zeggen of ik wel of niet van plan ben om met hem verder te gaan.”

“Ik ben in principe geen voorstander van trainerswissels, maar de supporters willen duidelijk een ander Fenerbahçe op het veld zien. Als ik word gekozen, ga ik met Kocaman praten en zien we wel wat er gebeurt. We gaan het gesprek sowieso aan. We hebben een bepaalde voetbalstrategie in ons hoofd: we willen gewoonweg aanvallender voetbal zien”, aldus Koç, die Kocaman ten slotte ‘geweldig persoon en een zeer goede trainer’ noemt. Kocaman heeft overigens laten weten dat hij bereid is om te vertrekken als na de verkiezingen blijkt dat de eventuele nieuwe clubvoorzitter andere plannen heeft voor de grootmacht uit Istanbul. Of Wenger dan nog een optie voor Fenerbahçe is, moet blijken.

Maar wat gaat Koç eigenlijk doen als hij maandag wakker wordt en de verkiezingen níet blijkt te hebben gewonnen? Over dat scenario denkt de zakenman niet na: “Ik ga zondagavond slapen, maar daarna is er werk aan de winkel. Er is dan geen tijd meer om terug te kijken. We zullen de staf bij elkaar brengen, praten, voorstellen doen en een visie uitstippelen. Vervolgens gaan we op de club departement voor departement langs.” En wat is concurrent Yildirim van plan om te doen op de ochtend van de vierde van juni? “Dan kom ik zoals altijd vroeg op de club. Maar als ik niet word herkozen, neem ik een goede vakantie.”