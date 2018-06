‘Hij heeft de afgelopen twintig jaar niet met zijn ogen dicht rondgelopen’

Frank Lampard werd donderdag officieel gepresenteerd als de nieuwe manager van Derby County. Het is de eerste klus als manager voor de 39-jarige oud-middenvelder en Harry Redknapp denkt dat hij klaar is voor het trainersvak. De 71-jarige Engelsman stelt dat hij de naam van Lampard bij the Rams heeft laten vallen.

“Ik heb de voorzitter van Derby County gebeld en gezegd dat ze eens met Frank in gesprek moesten gaan. Daardoor is de boel uiteindelijk in beweging gekomen en ik denk dat hij een uitstekende aanwinst voor de club is. We praten over oud-speler die als manager aan de slag gaan: Graeme Souness, Kenny Dalglish... Zoveel jongens zijn afgelopen jaren succesvol het trainersvak ingerold”, zegt Redknapp, die het meest recent werkzaam was bij Birmingham City, in gesprek met verschillende Engelse media.

“Als je het spelletje begrijpt... Frank heeft de afgelopen twintig jaar niet met zijn ogen dicht rondgelopen, hij is een intelligente jongen”, vervolgt de voormalig manager van onder meer West Ham United, Southampton, Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers. “Hij is de beste professional en de beste potentiële manager die ik in de afgelopen jaren tegen het lijf ben gelopen, met afstand. Frank neemt nu al zijn kwaliteiten mee in het trainersvak.”

“Het belangrijkste dat hij nu nodig heeft, zijn goede spelers. Hij heeft de laatste tijd met Jody Morris meegelopen bij de jeugd van Chelsea en heeft van hem het nodige van opgestoken. In die periode heeft Frank gezien dat Jody erg goed is in zijn werk, waardoor hij besloten heeft hem mee te nemen. Het is voor allebei een mooie kans”, besluit Redknapp. Morris gaat deel uitmaken van de staf van Lampard bij Derby County.