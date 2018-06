Monchi haalt transfervrije Marcano van Porto naar AS Roma

AS Roma heeft zich versterkt met Iván Marcano. De dertigjarige verdediger komt over van FC Porto en heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2021. In de verbintenis is een optie voor een vierde seizoen opgenomen en die clausule wordt automatisch in gang gezet bij het behalen van niet nader benoemde doelstellingen. “Ik ben blij om hier te zijn, want Roma is een grote club”, laat de Marcano weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

Marcano had in Portugal een aflopend contract, waardoor hij transfervrij de overstap maakt naar het Stadio Olimpico. Hij speelde sinds 2014 meer dan 150 officiële wedstrijden voor de Portugse topclub en kwam eerder uit voor clubs als Villarreal, Rubin Kazan, Olympiakos en Racing Santander. “Ik denk dat de filosofie van het team goed bij mij past en aansluit op mijn kracht en karaktereigenschappen.”

“Met Iván Marcano halen we een fysiek sterke speler in huis met veel kwaliteit en ervaring”, reageert technisch directeur Monchi op de komst van de voormalig Spaans jeugdinternational. “Ik wens hem veel succes bij zijn nieuwe avontuur.” Marcano werd het afgelopen seizoen kampioen met Porto en eerder won hij met Rubin Kazan de Russische Supercup. Met Olympiacos sleepte Marcano twee kampioenschappen en de beker in de wacht. De linkspoot kwam ook nog uit voor Getafe, Villarreal en Racing Santander.