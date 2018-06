Brands presenteert Marco Silva als nieuwe manager van Everton

Marco Silva is de nieuwe manager van Everton, zo heeft de club donderdag bekendgemaakt. De veertigjarige trainer was eerder actief bij Estoril, Sporting Portugal, Olympiakos, Hull City en Watford. Op Goodison Park is hij de opvolger van Sam Allardyce, van wie onlangs afscheid werd genomen. Technisch manager Marcel Brands omschrijft Silva als ‘iemand die attractief en aanvallend voetbal wil spelen en tevens wil werken in de structuur die we hebben bij Everton’.

Silva neemt zijn eigen staf mee, die bestaat uit assistent João Pedro, keeperstrainer Hugo Olivera, scout Antonis Lemonakis en fitness coach Pedro Conceição. “Ik ben ontzettend trots om de nieuwe manager van Everton te zijn”, zegt Silva op de clubwebsite van the Toffees. “Ik wil de voorzitter, het bestuur en Marcel bedanken voor het vertrouwen in mijn werk. Ik ken de grote historie van Everton en weet wat de fans verwachten. We hebben veel werk te doen in de komende maanden en het is belangrijk dat we ons op de juiste manier voorbereiden. De fans verwachten meer dan alleen resultaten. Ik wil dat onze supporters trots zijn wanneer ze ons team het veld op zien komen lopen.”

“Marco is een jonge en teven ervaren trainer, die al ervaring heeft in de top. Hij heeft ook ervaring opgedaan in de Premier League, wat ook een belangrijke factor voor ons was”, reageert Brands, sinds kort director of football bij Everton. “Een van de belangrijkste dingen is dat hij iemand is die aanvallend en attractief voetbal wil spelen en bereid is om te werken in onze huidige structuur. Hij is iemand die al bewezen heeft dat hij graag werkt met jonge spelers en hen ook beter maakt. Zijn visie over het voetbal, is de manier van denken over voetbal die wij graag zien. Hij wil structuur aanbrengen in het team en heeft dat bij zijn vorige clubs al bewezen, dus ik geloof sterk in hem.”