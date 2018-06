Nainggolan: ‘Andere spelers hebben dat ook gedaan, ik noem geen namen’

Radja Nainggolan gaat niet naar het WK en daar heeft de middenvelder van AS Roma het moeilijk mee. De Belgische middenvelder werd door bondscoach Roberto Martinez niet opgenomen in de voorselectie. Het besluit van de keuzeheer maakte veel los in België. Ook diverse collega-internationals konden het besluit van Martinez niet begrijpen. Nainggolan was zelfs zo teleurgesteld, dat hij besloot om per direct te stoppen als international. “Ik ben het nog altijd aan het verwerken”, zegt Nainggolan bij het Belgische programma Gert Late Night.

Martinez reisde af naar Rome om Nainggolan het slechte nieuws te vertellen. "Toen ik wist dat hij zou komen, heb ik een paar andere Duivels gebeld om te vragen waarover het zou kunnen gaan. Sommigen dachten dat hij misschien wou komen bespreken aan welke regeltjes ik me zou moeten houden in Rusland. Dat bleek dus niet zo te zijn”, vertelt Nainggolan, goed voor dertig interlands voor de Rode Duivels. “Dat hij persoonlijk naar mij is gekomen, apprecieer ik wel. Daarvoor spraken we eigenlijk alleen maar via de media."

Als reden voor het niet selecteren van Nainggolan gaf Martinez op dat het zou gaan om ‘tactische redenen’. “De tactische reden? Ik heb al 300 matchen in de Serie A gespeeld, de meest tactische competitie ter wereld. Na de oefenwedstrijd tegen Spanje lag ik plots uit de ploeg”, aldus Nainggolan, wiens gedrag buiten de lijnen soms ter discussie wordt gesteld. “Ik ben wel eens te laat geweest, maar andere spelers hebben dat ook gedaan. Ik noem geen namen. Ik snap wel dat sommige Belgische supporters er bijvoorbeeld aanstoot aan nemen dat ik rook. En dat ze zeggen dat ik een voorbeeld moet zijn voor kinderen en jongeren. Maar ik probeer normaal te zijn. Als ik een voorbeeld wou zijn voor kinderen, was ik wel leraar geworden. Of opvoeder. Ik ben voetballer. Het moet gaan over mijn prestaties op het veld.”

Nainggolan is helemaal klaar met de nationale ploeg en hij heeft er dan ook nog geen spijt van dat hij is gestopt als international. “Ik ben een man van mijn woord. Ik ben ook al dertig jaar. Mijn beslissing staat vast. Zelfs als er een andere bondscoach komt. Er zijn genoeg jonge spelers die de Rode Duivels iets kunnen bijbrengen”, aldus de middenvelder, die benadrukt dat hij nog altijd graag voetbalt. “Maar de voetbalwereld is wel vermoeiend. Het is een heel valse wereld. Alles is business. Als er ergens geld mee te verdienen is, zijn er altijd parasieten. Zeker waar ik woon in Rome. Ik probeer de mensen die ik al lang ken dichtbij te houden.”