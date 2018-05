Brands vertrekt: ‘Gelukkig maakten diepe dalen plaats voor hoge pieken’

Marcel Brands ruilt PSV in voor Everton en de technisch manager neemt de kijkers van PSV TV mee op zijn laatste werkdag in het Philips Stadion. Brands kijkt terug op zijn tijd in Eindhoven, waar hij naar eigen zeggen 'dieptepunten, maar gelukkig ook veel hoge pieken' heeft mogen meemaken.