‘FC Twente heeft met oude bekende eerste versterking bijna binnen’

Wout Brama speelt komend seizoen zeer waarschijnlijk voor FC Twente. TC Tubantia meldt namelijk dat de 31-jarige middenvelder van Central Coast Mariners op de weg terug is naar de club uit Enschede. Beide partijen hopen donderdag tot een akkoord te komen.

Brama moet de eerste versterking voor het nieuwe seizoen worden voor de Tukkers, die het komende seizoen weer te hopen promoveren na de dramatische degradatie van de afgelopen voetbaljaargang. Het contract van Brama in Australië loopt nog door tot medio 2019.

Brama is geen onbekende bij Twente. Hij speelde tussen 2005 en 2014 voor de nummer achttien van het afgelopen Eredivisie-seizoen. In het seizoen 2009/2010 werd hij kampioen met de ploeg van toenmalig trainer Steve McClaren. Via PEC Zwolle en FC Utrecht kwam hij een jaar geleden bij Central Coast Mariners terecht, de club die hij na een jaar mogelijk al inruilt voor Twente.