Chelsea stelt bouw van stadion uit wegens ‘ongunstig investeringsklimaat’

Chelsea stelt de bouw van het nieuwe stadion voorlopig uit. De Engelse topclub had al enige tijd groen licht voor de bouw van het nieuwe onderkomen, maar in een statement laten the Blues weten dat het ‘ongunstige investeringsklimaat’ ten grondslag ligt aan het besluit.

Het nieuwe onderkomen van Chelsea zou plaats bieden aan 60.000 toeschouwers, waarmee de aansluiting gevonden zou zijn met de andere Engelse topclubs. Het huidige Stamford Bridge biedt plaats aan 41.600 supporters. De verbouwing, die in totaal 582 miljoen euro zou gaan kosten, is nu dus uitgesteld. Chelsea laat verder weten dat het besluit voor onbepaalde tijd vast staat.

Het nieuws van Chelsea komt in dezelfde week als waarin bekend werd dat Roman Abramovich, sinds 2003 eigenaar van de club, de Israëlische nationaliteit heeft gekregen. De Engelse regering heeft laten weten dat de miljardair Engeland alleen in kan met een visum en niet mag werken in het land. Abramovich vroeg de Israëlische nationaliteit aan nadat hij er niet in slaagde zijn visum in Engeland te verlengen.