‘Als Real Madrid verloren had in Kiev, had Pérez hem ontslagen’

Zinédine Zidane verrastte donderdag de voetbalwereld door zijn contract bij Real Madrid in te leveren. Na drie keer op rij de Champions League te hebben gewonnen, vindt de Franse trainer het mooi geweest. Fabio Capello, ex-trainer van de Koninklijke, denkt dat Zidane niet heel stevig meer in het zadel zat bij de Spaanse grootmacht, zo zegt hij in gesprek met Sky Sport 24.

“Zidane wilde zelf het besluit nemen, voordat iemand anders op zijn stoel werd gezet. Als Real Madrid verloren had in Kiev, had Florentino Pérez hem zonder twijfel ontslagen”, aldus Capello, die zelf tot twee keer toe trainer was van Real Madrid. De Italiaan denkt dat het niet bij het vertrek van Zidane blijft. “Ik denk dat Cristiano Ronaldo terug wil naar Manchester, om te spelen voor United onder zijn landgenoot Mourinho.”

Een opvolger voor Zidane is nog niet bekendgemaakt, maar in de wandelgangen wordt de naam van Guti genoemd. Ook Capello verwacht dat de oud-middenvelder wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht. “Pérez kan Guti nu aanstellen. Hij wil laten zien dat hij radicale beslissingen kan nemen, zoals hij drie jaar geleden heeft gedaan met Zidane.”