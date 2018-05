Zo reageert de voetbalwereld op het vertrek van Zinédine Zidane

Zinédine Zidane heeft besloten om te vertrekken bij Real Madrid. Donderdagmiddag heeft de Fransman op een persconferentie aangegeven om na drie Champions League-titels de Koninklijke te verlaten. Heel de voetbalwereld spreekt via social media bewondering uit voor Zidane, zo valt te lezen in de reacties hieronder.

Sergio Ramos: "Bedankt voor tweeënhalf jaar voetbal, werk, liefde en vriendschap. Je vertrekt, maar je erfenis is al onuitwisbaar."

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 mei 2018

Borja Mayoral: "Het woord 'BEDANKT' is te klein om mijn dankbaarheid te tonen. Ik kan je nooit genoeg bedanken voor al je vertrouwen in mij en de kans die je me hebt gegeven om mijn grote droom waar te maken. Het was een voorrecht om elke dag iets van je te leren. Hopelijk komen we elkaar snel weer tegen."

La palabra GRACIAS se queda pequeña para mostrarte mi gratitud. Jamás podré agradecerte lo suficiente toda tu confianza en mí y la oportunidad que me has dado de cumplir mi gran sueño. Ha sido un privilegio aprender cada día de ti. Ojalá nuestros caminos vuelvan a juntarse pronto pic.twitter.com/rYBOA28Gnb — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) 31 mei 2018

Good luck to Zidane’s replacement ?????????? — Demba Ba (@dembabafoot) 31 mei 2018

Gracias Mister! It’s been a pleasure!???? pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 mei 2018

Dani Carvajal: "Bedankt voor de tweeënhalf jaar. Je bent een ongelooflijke professional, net als de staf. Ik heb zoveel geleerd. Ik wens je het allerbeste toe."

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.

He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 31 mei 2018

zidane , ha sido un honor trabajar contigo,… https://t.co/CBi8cKVGC7 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 31 mei 2018

Casemiro is eveneens dankbaar: "Ik kom woorden tekort om je te bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Het was een eer en een voorrecht om mijn idool als coach te hebben. Voor eeuwig Zizou."

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) 31 mei 2018

Ook de baas van LaLiga betuigt zijn respect.



Quiero agradecer a Zidane su gran trabajo y el enorme talento que ha dejado en el @RealMadrid. Sus palabras refiriéndose a #LaLiga como el mayor logro obtenido en su carrera de entrenador son para nosotros un gran reconocimiento a esta competición: La mejor del mundo. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 31 mei 2018

Achraf Hakimi zegt 'eeuwig dankbaar' te zijn voor het vertrouwen van Zidane.



Eternamente agradecido por tu confianza, mister y por ser la persona que me permitió cumplir el sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid #GraciasZidane pic.twitter.com/Xag6cjXRV6 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 31 mei 2018

Marcelo: "Ik heb veel aan jouw zijde geleerd! Ik heb als kind elke training genoten. Je bent heel speciaal voor mij. Je hebt geschiedenis geschreven met je werk, toewijding, passie en vooral met je nederigheid."

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin ?? pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 mei 2018