Actief FC Utrecht legt ‘verbindingsspeler op het middenveld’ vast

FC Utrecht versterkte zich woensdag al met de achttienjarige Yassin Nasser van Lierse SK en ook Mehdi Lehaire komt over van de club uit België. De eveneens achttienjarige middenvelder heeft een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar getekend in De Galgenwaard.

“Mehdi is een echte verbindingsspeler op het middenveld”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. “Hij beschikt over een goede steekpass, fijne traptechniek en een uitstekend tactisch inzicht. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Mehdi al ervaring opgedaan op het hoogste niveau van België.”

Lehaire sluit in eerste instantie aan bij de beloften. “Voor Mehdi is FC Utrecht zijn eerste overstap naar het buitenland”, aldus manager academie Jelle Goes. “Bij Jong FC Utrecht krijgt hij de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in de Jupiler League. We hebben veel vertrouwen in zijn kwaliteiten en gaan er alles aan doen om deze verder te ontwikkelen.”

De Marokkaans-Belgische Lehaire komt uit de jeugdopleiding van Lierse en speelde twee wedstrijden in het eerste elftal van trainer David Colpaert. FC Utrecht versterkte zich eerder al met Maarten Paes, Leon Guwara, Joris van Overeem, Simon Gustafson en Jonas Arweiler.