AZ plukt hoofdscout weg uit Groningen: ‘Dat gaf voor mij de doorslag’

Carlos Aalbers is de nieuwe hoofdscout van AZ, zo meldt de club uit Alkmaar. De 54-jarige Winssenaar vertrekt na twee seizoenen bij FC Groningen en volgt in het AFAS Stadion Michel Doesburg op, die aan de slag is gegaan bij Ajax.

“Ik kreeg een goed gevoel van de gesprekken die ik met AZ heb gehad”, aldus Aalbers. “AZ heeft het goed voor elkaar wat betreft de organisatie, mensen en faciliteiten. Dat gaf voor mij de doorslag om de stap van FC Groningen naar AZ te maken.”

“Het is jammer dat Doesburg ons na vijftien jaar verlaat”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Met Aalbers hebben we iemand met enorm veel ervaring binnengehaald. Hij heeft dankzij zijn jaren als speler, technisch directeur en hoofdscout een groot netwerk opgebouwd. Zo heeft hij bij NEC onder meer Alireza Jahanbakhsh naar Nederland gehaald.”

Aalbers speelde als middenvelder jarenlang bij NEC en werd daar later lid van de raad van commissarissen en technisch directeur. Hierna werkte hij een seizoen als technisch manager bij Willem II en een goed jaar later vertrok hij naar FC Groningen.