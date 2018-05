‘Hij wilde korting omdat ik kleiner was dan hij op internet had gelezen’

Kalidou Koulibaly maakte in de zomer van 2014 de overstap van KRC Genk naar Napoli, maar aanvankelijk kon hij niet geloven dat hij in de serieuze belangstelling van i Partenopei stond. “Toen Rafael Benítez belde, heb ik twee keer opgehangen. Ik dacht dat het een grap was”, aldus Koulibaly tegenover So Foot.

De 23-voudig international van Senegal ruilde Genk uiteindelijk voor bijna acht miljoen euro in, maar Aurelio De Laurentiis heeft nog geprobeerd om de prijs te drukken. “De voorzitter wilde korting omdat ik tien centimeter kleiner was dan hij op internet had gelezen”, lacht Koulibaly, die bij Napoli samenwerkte met de trainers Benítez en Maurizio Sarri.

“Benítez legde mij eens aan tafel, met glazen en vorken in plaats van verdedigers en aanvallers, dingen uit. Hij vroeg naar mijn looplijnen. In dat kwartier heb ik veel geleerd. En Sarri schatte mij in het begin niet echt op waarde en ik vroeg of ik verkocht mocht worden. Daarna liet Sarri mij spelen en kwam ik de basis niet meer uit, ook niet als ik moe was.”

“Sarri heeft mij op een heel andere manier naar voetbal leren kijken. Sommige trainingssessies zonder tegenstander waren echt bizar.” Koulibaly eindigde dit seizoen met Napoli met 91 punten op de tweede plaats, vier punten onder Juventus. “We hebben de Scudetto verloren tegen teams die we hadden moeten verslaan: Sassuolo, AC Milan en Chievo”, besluit Koulibaly.