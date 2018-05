Vriendin Frenkie de Jong sloopt concurrentie en is ‘WAG van het jaar’

Afgelopen week werd in The Butcher Social Club in Amsterdam de nieuwe FHM 500 bekend gemaakt. Op deze lijst met de mooiste vrouwen van Nederland was ook een plek ingeruimd voor een flink aantal WAG's die door Voetbalzone waren voorgedragen en waar door de bezoekers op gestemd kon worden. Met ruim dertigduizend stemmen was het Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, die de hoogste positie in de lijst wist te bemachtigen. Vanuit het niets belandde zij op plaats 38 en versloeg daarmee onder meer grote namen als Yolanthe Sneijder-Cabau en Monica Geuze. Op het hoofdkantoor van FHM ontving ze haar award.