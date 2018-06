KNVB neemt na slechts een jaar afscheid van ‘ongewilde, treurige erfenis’

De KNVB neemt na ruim een jaar alweer afscheid van Peter Blangé, zo meldt de voetbalbond via de officiële kanalen. Blangé was sinds 1 februari 2017 in dienst bij de KNVB als prestatie- en innovatiemanager (PIM). Het contract van Blangé liep tot 1 januari 2019, maar er komt per 1 juli al een einde aan de samenwerking.

"Met het (opnieuw) inrichten van onze afdelingen Topvoetbal en Voetbalontwikkeling gaan we een andere kant op dan voorheen het geval was. Dat leidt ertoe dat posities wijzigen, waardoor ook posities vervallen, zoals de positie van prestatie- en innovatiemanager", laat Eric Gudde op de website van de KNVB weten. Blangé geeft aan 'teleurgesteld' te zijn. “Ik ben hier niet begonnen om er na krap anderhalf jaar weer te vertrekken. De KNVB wil een andere kant op en ik respecteer hun keuze."

De voormalig volleyballer werd op voorspraak van de inmiddels vertrokken technisch directeur Hans van Breukelen binnengehaald bij de voetbalbond. Blangé zou zich in Zeist niet alleen gaan bezighouden met Oranje, maar ook programma's voor de jeugdteams opstellen en begeleiden. Blangé moest een verbinder zijn tussen wetenschap en voetbal, maar innovatieve wetenschappelijke inzichten bleven uit.

Het vertrek van Blangé komt niet als een verrassing, aangezien de NOS en De Telegraaf al meldden dat de voormalig volleyballer niet meer werkzaam was in Zeist. De ochtendkrant stelde dat de aanwezigheid van Blangé er min of meer werd doorgedrukt bij de bondscoaches en de trainersopleiding. Danny Blind, Dick Advocaat en Ruud Gullit zagen niets in een rol van Blangé bij 'hun' Oranje en Ronald Koeman omarmde hem evenmin. Hij wordt dan ook omschreven als 'een treurige erfenis' van Van Breukelen.

Naar verluidt waren de KNVB en Blangé het niet eens over de afhandeling van het contract. Blangé nam geen genoegen met een voorstel van drie maandsalarissen en dus zaten de partijen lange tijd met elkaar opgescheept. Eerder wilde Blangé, goed voor een kwart miljoen euro op jaarbasis, niets kwijt over de onderhandelingen om zijn contract voortijdig te beëindigen: "Ik kan het niet bevestigen noch ontkrachten."