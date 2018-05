Zidane verrast media en houdt persconferentie om 13.00 uur

Zinédine Zidane geeft donderdag om 13.00 uur een persconferentie. Real Madrid doet via de officiële kanalen geen mededelingen over de boodschap die de trainer van plan is om te verkondigen. Ook de Spaanse media tasten in het duister.

Onder meer Mundo Deportivo en SPORT gaan ervan uit dat de 45-jarige Zidane op Ciudad Deportiva de Valdebebas een toelichting zal geven over zijn toekomstplannen, maar of het om een verlenging van het tot medio 2020 doorlopende contract gaat of een vertrek, dat is onduidelijk.

Zizou verlengde zijn contract in het Santiago Bernabéu in augustus tot de zomer van 2020. Kort daarvoor zei hij in de Spaanse media echter nog dat een contract ‘niets’ betekent: “Je kan voor tien of twintig jaar tekenen. Ik weet waar ik aan toe ben en wat ik moet doen. Over een jaar zit ik hier misschien niet meer. Real en ik zullen niet gaan ruziën, nooit.”

Zidane zette in 2006 een punt achter zijn carrière en stond van 2014 tot 2016 voor de groep van het tweede elftal van de Koninklijke. Hierna nam hij bij het eerste het stokje over van Rafael Benítez en won Zidane driemaal de Champions League, een landstitel, een Supercopa, twee keer de Europese Supercup en twee keer het WK voor clubteams.