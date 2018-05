Heracles Almelo slaat toe: ‘We zijn trots dat hij voor ons kiest’

Silvester van der Water is officieel speler van Heracles Almelo. De nummer tien van de Eredivisie maakt bekend dat de rechtsbuiten is overgenomen van Almere City en een contract voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar heeft getekend.

“Ik ben blij met de overstap naar deze mooie club”, aldus Van der Water. “Sowieso is het fantastisch om vanuit de eerste divisie de overstap naar de Eredivisie te maken. Heracles heeft mij tijdens de gesprekken een goed gevoel gegeven en er is een wederzijds vertrouwen. Het is aan mij om me verder te ontwikkelen, want dat is waarvoor ik naar Almelo kom. Ik kijk terug op een mooie tijd bij Almere. Zij hebben mij de kans gegeven in het betaald voetbal. Nu is het moment daar voor de volgende stap.”

“Met Silvester hebben we onze eerste aanvallende versterking binnen”, reageert technisch manager Mark-Jan Fledderus. “Wij zijn trots dat hij voor Heracles heeft gekozen. Silvester kan terugkijken op een goed seizoen bij Almere en heeft zich nadrukkelijk geprofileerd tijdens de play-offs. Hij hoopt een verdere ontwikkeling door te maken en wij denken dat Heracles daar de juiste club voor is. De komst van een talentvolle en jonge speler als Silvester past uitstekend binnen onze technische visie.”

De 21-jarige Van der Water werd ook in verband gebracht met Roda JC Kerkrade en PEC Zwolle, maar gaat dus aan de slag in het Polman Stadion. Van der Water maakte in 2014 de overstap van SDO Bussum naar Almere City en speelde 65 wedstrijden in het eerste van De Zwarte Schapen. De linkspoot kwam tot 21 doelpunten en 11 assists en het leeuwendeel daarvan produceerde hij dit seizoen: 15 treffers en acht assists.