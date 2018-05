Ibrahimovic scoort twee keer en verliest: ‘Ik moet veel meer brengen’

Zlatan Ibrahimovic heeft het net na vijf doelpuntloze wedstrijden weer weten te vinden. De aanvaller stond sinds 14 april droog en scoorde in de nacht van woensdag op donderdag twee keer in het met 2-3 verloren thuisduel met FC Dallas.

De 36-jarige Ibrahimovic staat nu op vijf treffers in negen optredens voor Los Galácticos en het team van de Duitse Amerikaan Sigi Schmid bezet na dertien speelronden met zestien punten de achtste plaats in de Major League Soccer. De achterstand op koploper Kansas bedraagt negen punten.

Dallas stond bij rust met 0-2 voor en halverwege de tweede helft maakte Carlos Gruezo er 0-3 van. Ibrahimovic deed even later, na een pass van Sebastian Lletget, wat terug en na de rode kaart voor Cristian Colmán voerde de thuisploeg de druk op in het StubHub Center. Ibrahimovic volleerde in de zevende minuut van de blessuretijd raak, maar verder kwam Los Angeles niet meer.

Ibrahimovic baalt van het verlies: “Het irriteert. Ik heb meer dan 800 wedstrijden gespeeld, maar het is erg moeilijk om te winnen als je in de negatieve spiraal zit. Het maakt niet uit wie je bent, het blijft moeilijk. Ik wil niemand de schuld geven. Ik geef mezelf altijd de schuld als we niet winnen. Ik ben een van de velen die veel meer moet brengen dan ik heb laten zien. Dus ik blijf hard werken en ervoor gaan”, aldus de Zweed.