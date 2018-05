‘Heracles troeft concurrentie af en legt revelatie van Jupiler League vast’

Silvester van der Water vervolgt zijn carrière bij Heracles Almelo. Omroep Flevoland meldt dat de rechtsbuiten reeds gekeurd is en donderdag zijn handtekening zal zetten onder een contract voor drie seizoenen.

De 21-jarige Van der Water werd ook in verband gebracht met Roda JC Kerkrade en PEC Zwolle, maar gaat dus aan de slag in het Polman Stadion. Van der Water maakte in 2014 de overstap van SDO Bussum naar Almere City en speelde tot dusverre 65 wedstrijden in het eerste elftal van De Zwarte Schapen.

De linkspoot kwam tot 21 doelpunten en 11 assists en het leeuwendeel daarvan produceerde hij in het voorbije seizoen: 15 treffers en acht assists. Van der Water had bij Almere nog een contract voor één seizoen en dus ontvangt die club een transfersom voor het talent.