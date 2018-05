Excelsior strikt ervaren aanvaller: ‘Gezien de goals ben ik hier ook succesvol’

Excelsior heeft zich versterkt met Denis Mahmudov. De 28-jarige linksbuiten liep uit zijn contract bij FC Dordrecht en heeft zich nu voor twee seizoenen verbonden aan de club uit Rotterdam. Eerder kwam Mahmudov uit voor onder meer Telstar, Banants, Levski Sofia, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en AGOVV Apeldoorn.

"Ik heb een heel goed gevoel bij Excelsior’’, zegt Mahmudov op de clubsite van Excelsior. "Ik ben blij met deze club, heb een goed gesprek achter de rug. Het hele verhaal sprak mij enorm aan. Excelsior is uitgegroeid tot een stabiele Eredivisieclub. Ze proberen zoveel mogelijk aanvallend voetbal te spelen en dat past bij mij."

“Met FC Dordrecht verloren we in de play-offs maar net van Sparta Rotterdam. Met iets meer geluk waren we nog verder gekomen, maar voor de club was het mooi dat we dit bereikt hebben. Zelf wilde ik graag hogerop naar de Eredivisie en ik ben blij dat ik die kans nu krijg bij Excelsior. Na Sparta en FC Dordrecht is Excelsior inderdaad de derde club voor mij in deze regio.”

“Het bevalt me goed en gezien de doelpunten die ik voor Sparta en Dordrecht heb gemaakt, ben ik hier ook succesvol, haha. Excelsior is afgelopen seizoen als elfde geëindigd en wil nu doorpakken. De laatste jaren is de club heel stabiel in de Eredivisie en vaak met goed voetbal. Ik heb goede en positieve dingen gehoord en daarom heb ik de keuze voor deze club gemaakt.”