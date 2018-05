‘Toen Ajax mij benaderde, vonden sommigen dat misschien wel vreemd’

Jaap Stam gaat voorlopig niet aan de slag in Nederland. De oefenmeester, die afgelopen seizoen werd ontslagen bij Reading, hoopt binnenkort weer trainer te zijn van een andere Engelse club. "In Nederland heeft iedereen altijd de behoefte iets tegen je te zeggen als ze je zien, hier in Engeland laten ze je met rust", zegt Stam in Pro Shots Magazine.

"Engeland is een groot voetballand, met veel beleving voor de sport. Waar ik zou willen werken? Elke ambitieuze club, dat maakt mij niet zo veel uit. Mij zien ze voorlopig niet terug in Nederland", vervolgt de oud-verdediger, die als voetballer wel de behoefte had om terug te keren. "Met vrienden hier een bakkie koffie doen, simpele dingen. Vergeet niet dat je in Italië voor elke wedstrijd op trainingskamp gaat."

"Toen Martin van Geel mij benaderde namens Ajax vonden sommige mensen dat misschien wel vreemd gezien mijn PSV-verleden, maar ik ben van kleins af aan altijd al Ajax-fan geweest", legt Stam zijn terugkeer uit. De oud-international van Oranje blikt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij de Amsterdammers, al baalt hij van het mislopen van het landskampioenschap in 2007.

"Met Ajax won ik de beker in het jaar dat we op de laatste dag het kampioenschap verloren. AZ had het moeten worden, wij hadden het kunnen worden, maar het werd PSV. Overigens kan ik uit eigen ervaring zeggen dat Ajax een heel warme club is waar heel goed met mensen is samen te werken. Iets wat over PSV altijd wordt gezegd, maar voor beide clubs geldt", besluit Stam.