Clubicoon gruwelt: ‘Barcelona is in slaap gevallen, dat eist zijn tol’

Xavi maakt zich zorgen over Barcelona. De voormalig middenvelder van de Catalaanse topclub zag Real Madrid afgelopen zaterdag de Champions League winnen, voor de derde keer op rij. De spelmaker sluit zich aan bij de recente kritiek van Carles Puyol en laat in gesprek bij El Penalti de Radio Estel weten dat Barcelona wakker moet worden.

Barcelona heeft in de loop der jaren honderden miljoenen euro's uitgegeven aan bijvoorbeeld Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho, maar toch ziet Xavi te weinig kwaliteit rondlopen in het Camp Nou. "Madrid heeft nu het winnende DNA en Barcelona is in slaap gevallen. Het slaapt al jaren op de transfermarkt en dat eist nu zijn tol", zegt de Spanjaard.

Xavi wijst naar het succes van Real Madrid, maar plaatst ook een kanttekening: "Alles zat mee: de scheidsrechters en blessures van tegenstanders als Neymar, Arjen Robben, Jérôme Boateng. De belangrijkste speler van Liverpool (Mohamed Salah, red.) raakte ook nog geblesseerd en de keepers van Bayern München en Liverpool (Sven Ulreich en Loris Karius, red.) maakten fouten. Barcelona wint wel titels, maar andere clubs de Champions League."

Eerder liet oud-verdediger Puyol al zijn onvrede blijken: "Ik ben nog steeds van mening dat Barcelona een geweldig seizoen heeft gedraaid en blijf fan. Wat ik wilde doen met mijn boze tweet, was mensen een kans bieden om te reflecteren op wat er is gebeurd. Want ik ben ervan overtuigd dat we een beter team hebben dan Real Madrid. We moeten nadenken over onze prioriteiten "