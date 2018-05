VVV praat met ‘mogelijke’ opvolger Steijn: ‘We hebben een gesprek gehad’

Jurgen Streppel wordt mogelijk de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De trainer, die niet heeft verlengd bij sc Heerenveen en zodoende transfervrij op zoek is naar een nieuwe club, is in beeld bij de Limburgers als vervanger van Maurice Steijn. Volgens de Limburger is Steijn op weg naar de uitgang en lonkt het buitenland.

De regionale krant stelt dat een contractverlenging voor Steijn bij VVV zeker geen gedane zaak is. De Limburger meldt dat Streppel, in het verleden ook actief voor onder meer Willem II, woensdag uitgebreid heeft gesproken met de clubleiding van de Eredivisionist, mogelijk om het stokje over te nemen van Steijn. Naar verluidt zou Steijn 'ver zijn' met een geïnteresseerde partij uit het buitenland.

Het is onduidelijk waar Steijn zijn loopbaan gaat vervolgen, maar hij werd eerder gezien als een serieuze kandidaat om aan de slag te gaan bij Ipswich Town. De keuze van de Championship-club is inmiddels op Paul Hurst gevallen.

Algemeen directeur Marco Bogers en technisch manager Stan Valckx bevestigen tegenover de krant dat er is gepraat met Streppel. "We hebben een gesprek gehad met Jurgen, maar dit ging vooralsnog niet over de opvolging van Maurice Steijn."