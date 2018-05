Cillessen weigert te flirten: ‘Ik heb daar ook helemaal geen spijt van’

Spelen voor Barcelona is de droom van bijna elke voetballer. Jasper Cillessen speelde dit seizoen echter alleen in de competitiewedstrijd tegen Villarreal. In LaLiga en de Champions League is hij de stand-in van Marc-André ter Stegen en zodoende moet hij genoegen nemen met de wedstrijden in de Copa del Rey. De voormalig doelman van NEC en Ajax erkent dat hij graag meer wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalanen wil spelen.

“Dat heb ik ook meerdere keren aangegeven. Maar Barcelona heeft bij mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ze me willen houden. Dan kun je hoog of laag springen, maar dan ligt de bal bij de club”, vertelt Cillessen donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Spaanse topclub is zeer te spreken over de manier waarop Cillessen zijn reserverol invult én uiteraard over zijn prestaties in zijn sporadische optredens onder de lat.

“De club weet hoe ik erin sta. Ik heb het fantastisch naar mijn zin, maar wil wel spelen. Het is altijd mijn ambitie geweest om eerste keeper te zijn, óók toen ik kwam was dat al zo. Alleen: als Ter Stegen zo weergaloos speelt als dit seizoen, zeker in de eerste seizoenshelft, heb je weinig te vertellen.”

Cillessen wordt in verband gebracht met onder meer Liverpool, dat met Lorius Karius de meest besproken doelman ter wereld op de loonlijst heeft staan. De Nederlander is niet iemand die gaat flirten om een vertrek bij Barcelona toch mogelijk te maken. “Ik heb met mijn volle verstand een contract getekend voor vijf jaar. En daar heb ik ook helemaal geen spijt van. Ik denk dat ik op alle vlakken een betere keeper ben geworden in de laatste twee jaar. Mensen kunnen wel roepen dat je op een training niet beter wordt, maar dan weten ze niet hoe goed en hoe scherp er bij ons getraind wordt. Op een verschrikkelijk hoog niveau. Natuurlijk word je daar beter van.’’