David Endt geniet van Oranje-opponent: ‘Hij verlaagt zich nooit tot schoppen’

Milan Skriniar is een van de smaakmakers van het nationale elftal van Slowakije, dat donderdagavond aantreedt tegen het Nederlands elftal. De 23-jarige Slowaaks international van Internazionale staat in Trnava tegenover zijn toekomstig compagnon in de defensie: Stefan de Vrij. David Endt, zelfverklaard Interista, is zeer lovend over de kwaliteiten van Skriniar.

“Vorig jaar viel hij op bij Sampdoria en die lijn heeft hij moeiteloos doorgetrokken bij Inter”, vertelt Endt in gesprek met de NOS. “Tot ieders verbazing eigenlijk, want hij is met zijn 23 jaar nog een relatief onervaren verdediger.” Ondanks dat hij pas een seizoen in Milaan speelt, wordt Skriniar met tal van topclubs in verband gebracht. Deze week werd nog een bod van zowel Manchester United en Manchester City van meer dan 50 miljoen euro afgewezen door zijn club.

Endt snapt de interesse in Skriniar. “Op het eerste oog lijkt hij een grote, wat grove verdediger. Kopsterk en met veel duelkracht. Een typische verdediger voor de Serie A, waar niet op voetballende kwaliteiten maar op centimeters wordt geselecteerd. Maar wat opvalt is dat Skriniar zich altijd heel goed positioneert en zelden uit balans is.”

Skriniar was afgelopen seizoen de eerste veldspeler sinds Javier Zanetti in 2004 die geen minuut miste in een heel seizoen bij Inter. ‘De nieuwe Walter Samuel’ wordt hij genoemd, maar Endt vindt deze vergelijking geen goede. “Samuel is een cultfiguur geworden onder supporters als een meedogenloze, maar vergeet niet dat bij hem de stoppen nogal eens doorsloegen. Skriniar heeft dit seizoen maar drie gele kaarten verzameld, hij is meedogenloos in het anticiperen en hoeft zich daardoor nooit te verlagen tot schoppen. Mijn voorkeur zou altijd uitgaan naar Skriniar."