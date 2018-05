Koeman denkt mee: ‘Zij willen misschien een volgende stap maken’

Zaakwaarnemers zijn niet welkom in het spelershotel van het Nederlands elftal en de voetballers van bondscoach Ronald Koeman mogen er niet even tussenuit voor een medische keuring of om een contract te tekenen. Transfers zullen in principe over de interlandperiode moeten worden heen getild, zo benadrukt Koeman in aanloop naar de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië.

“Natuurlijk weet ik dat sommige jongens met dingen bezig zijn en dat er veel interesse is”, erkent Koeman donderdag in De Telegraaf. Matthijs de Ligt, Wout Weghorst, Daley Blind, Jasper Cillessen, Hans Hateboer, Steven Berghuis, Quincy Promes, Tonny Vilhena en Jeroen Zoet werden de voorbije weken dan wel maanden met tal van clubs in verband gebracht.

Vanaf dinsdag, de dag na de interland in Turijn tegen Italië, zijn de voetballers vrij om te doen wat ze willen. “Zij willen misschien een volgende stap maken, maar ik denk dat daar na het duel met Italië tijd genoeg voor is", blikt de oefenmeester vooruit. "Maar mocht het op een bepaald moment écht moeten, dan zullen ze wel bij me komen en kijken we wat het beste is.”

Koeman zegt dat acute transfers nog niet echt een thema zijn geweest. “Natuurlijk heb ik met jongens gesproken, want ik lees ook kranten en ik hoor ook weleens wat. Ik hoop alleen dat ze een goede stap maken als ze een transfer maken. Dat zo’n speler daardoor in beeld blijft bij het Nederlands elftal.”