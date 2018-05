Sergio Agüero wil weg na mededeling van Guardiola

Galatasaray hoopt Xherdan Shaqiri over te nemen van Stoke City. De aanvaller kan voor een gelimiteerde transfersom worden overgenomen van de Engelsen. (Fotomaç)

(the Guardian)

Crystal Palace gaat Wilfried Zaha binnenkort een verbeterd contract aanbieden. De club wil de aanvaller de best verdienende speler van de selectie maken om eventuele concurrentie af te troeven. (the Guardian)

De spits is klaar bij Manchester City, omdat hij niet meer als onvervangbaar wordt beschouwd door manager Josep Guardiola.

(AS)