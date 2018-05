Zorgen bij Rusland nemen toe; Mourinho bekijkt Arnautovic

De nationale ploeg van Rusland lijkt nog niet klaar voor het WK. Het team van trainer Stanislav Cherchesov wordt geplaagd door blessureleed en ging woensdagavond onderuit tegen Oostenrijk (1-0). Onder leiding van de 54-jarige Cherchesov heeft het gastland slechts vijf van de negentien interlands weten te winnen.

Oostenrijk kreeg de eerste serieuze mogelijkheid in Innsbruck: Peter Zulj schoot na twaalf minuten maar rakelings over de lat van doelman Igor Akinfeev. De partijen deden niet veel voor elkaar onder, al had het thuisland wel een licht overwicht en kwam dat uiteindelijk ook tot uiting in de score. Marko Arnautovic hield na een klein half uur spelen de defensie bezig en legde de bal af op Alessandro Schöpf, die hoog raak schoot. Overigens was José Mourinho een van de aanwezigen; hij kwam volgens de tabloids kijken naar assistgever Arnautovic.

Na 36 minuten noteerde Rusland zijn beste kans tot dan toe: Fedor Smolov schoot uit de draai over. Aan de andere kant hoopte Schöpf zijn tweede te maken, maar de middenvelder van Schalke 04 mikte naast. Rusland kwam gretig uit de kleedkamer voor de tweede helft, maar kansen werden er niet gecreëerd. Cherchesov probeerde daarom wat te forceren door Anton Miranchuk, Denis Cheryshev en Alan Dzagoev binnen de lijnen te brengen, maar ook zij konden het verschil niet maken voor de Sbornaya.

De beste mogelijkheid in de tweede helft was nog voor Smolov. De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord kon profiteren van een slippertje achterin bij de Oostenrijkers en nam de bal goed aan, maar besloot vervolgens naast. Namens Oostenrijk, dat zeven plekken hoger op de FIFA-ranglijst staat dan de Russen, deed Zulj nog een poging, maar de controleur van Sturm Graz stuitte op Akinfeev. De wedstrijd in het Tivoli Stadion stond overigens onder leiding van Bas Nijhuis.