‘PSV strijdt met Real en Club Brugge om krabbel van Kroatisch talent’

PSV houdt rekening met een vertrek van Jeroen Zoet, die meermaals heeft aangegeven graag in het buitenland te willen acteren. De Eindhovenaren oriënteren zich daarom op de transfermarkt en onder anderen Karlo Letica is in beeld. Volgens het Kroatische Slobodna Dalmacija moet werkgever Hajduk Split snel handelen om de sluitpost binnenboord te houden.

Momenteel verdient de 21-jarige Letica ongeveer tweeduizend euro per maand, maar bij een mogelijke nieuwe club kan dit bedrag zomaar vertienvoudigd worden, waardoor de Kroatisch jeugdinternational open zou staan voor een overstap. Onder meer PSV, Real Madrid en Club Brugge hebben het naar verluidt voorzien op de jonge keeper.

Letica werd eerder door Marca veelvuldig gelinkt aan Real en die berichtgeving heeft de Kroaat meegekregen: “Ik zag de voorpagina van Marca en wat er over mij werd gezegd. Om eerlijk te zijn verraste het nieuws mij. De tijd om hier meer over te praten zal later plaatsvinden.” Letica zou in Madrid vooral gelden als een waardevolle versterking voor in de toekomst.