Talent van Sparta meldt zich voor keuring bij sc Heerenveen

SC Heerenveen gaat zich versterken met Sherel Floranus. Technisch directeur Henk van Stee bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad dat de negentienjarige rechtsback toestemming heeft gekregen om de medische keuring te doorlopen.

Van Stee bevestigde vorige week tegenover De Telegraaf al dat ‘heel veel clubs’ belangstelling hebben voor Jeffrey Chabot, Deroy Duarte, Halil Dervisoglu en Floranus en laatstgenoemde lijkt dus aan de slag te gaan in het Abe Lenstra Stadion. De negentienjarige heeft momenteel nog een contract voor één seizoen bij het gedegradeerde Sparta.

De international van Oranje Onder-20, een neefje van linksback Jetro Willems van Eintracht Frankfurt, tekende in januari 2015 zijn eerste profcontract en debuteerde in augustus van datzelfde jaar in de Jupiler League in het eerste elftal van Sparta. Inmiddels staat Floranus op 71 wedstrijden voor de Kasteelheren en daarin kwam hij tot drie assists.

Het is goed mogelijk dat Heerenveen in Floranus de opvolger ziet van Denzel Dumfries. Deze 22-jarige rechterverdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV en het Eindhovens Dagblad meldde woensdagochtend nog dat de kampioen zijn bod heeft verhoogd tot om en nabij vijfenhalf miljoen euro.