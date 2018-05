Kritiek op ‘LK1’ zwelt aan: ‘Die houding is iets voor Ronaldo, niet voor hem’

In Engeland wordt nog altijd nagepraat over het slechte optreden van Loris Karius in de Champions League-finale, maar ook in Duitsland wordt de doelman onder de loep genomen. De Duitse sluitpost blunderde tweemaal, waardoor Liverpool de eindstrijd verloor van Real Madrid (3-1). Dietmar Hamann hekelt vooral het gedrag van Karius na afloop van de wedstrijd.

Karius was in tranen en vroeg om vergiffenis van de fans van the Reds, maar Hamann was niet onder de indruk. “Mijn sympathie voor Karius heeft grenzen”, begint de oud-middenvelder, die in 2005 met Liverpool de Champions League won, in gesprek met BILD. “We hoeven in ieder geval niet te discussiëren of dit nou twee fouten waren of niet. Dit kan nou eenmaal gebeuren, ook bij een prof.”

“Waar ik niet van gediend was, was zijn gedrag na afloop. Om publiekelijk je eigen lijden tentoon te spreiden is net zo onnodig als in tranen vergeving vragen aan de fans van Liverpool. Dat doen ze namelijk wel, gezien het lied You’ll Never Walk Alone. Het lied is onderdeel van de club. Ze vergeven je altijd, één uitzondering daargelaten: als je ego niet rijmt met je prestaties.”

“Karius rijdt door Liverpool met het kenteken 'LK1' en zwaait naar iedereen in de stad als hij uitstapt. Die houding is iets voor Cristiano Ronaldo, niet voor Karius. Die kan dat doen in Madrid, omdat hij vijf keer de Champions League heeft gewonnen. Iemand als Karius, die nog niets heeft bereikt in zijn carrière, moet alleen gelukkig zijn dat hij een kans krijgt bij Liverpool, een club van wereldniveau.”