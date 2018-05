‘Toptalent wijst contract bij PSG af en tekent bij Arsenal’

Arsenal gaat zich versterken met Yacine Adli. Bronnen in Frankrijk melden dat de zeventienjarige middenvelder voor drie jaar kon tekenen bij Paris Saint-Germain, met een optie op twee extra jaren, maar die aanbieding heeft afgewezen omdat hij meer vertrouwen heeft in het project dat Arsenal hem heeft voorgeschoteld.

Adli maakte eerde deze maand in de Ligue 1-wedstrijd tegen SM Caen (0-0) zijn debuut voor PSG; hij viel na 83 minuten in voor Christopher Nkunku. “Ik hoop dat dit het begin is van een mooi avontuur. Ik was wat gespannen toen ik op het veld kwam, maar het is maar voetbal en het veranderde snel”, zei het talent na afloop in gesprek met Le Parisien.

“Het tempo is een beetje anders dan ik gewend ben, maar we zijn een team dat op balbezit speelt en ook dit keer hadden we de bal veelvuldig. PSG is een team met veel geweldige spelers, het zijn sterren. Het is een voorrecht om met hen te spelen. Ik hoop dat ik er profijt van krijg.” Het lijkt gezien de recente berichtgeving echter bij dit ene duel te blijven.

De international van Frankrijk Onder-18 lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer naar het Arsenal van nieuwbakken manager Unai Emery, met wie hij dus herenigd kan worden. Ook onder meer Manchester City, Bayern München en Borussia Dortmund toonden interesse in Adli.