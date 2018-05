‘Krankzinnig, Ronaldo is gelukkig in Madrid, wat er ook is gezegd’

Iker Casillas is in de herfst van zijn carrière bij FC Porto en kijkt met een goed gevoel terug op zijn loopbaan. De doelman heeft vele successen geboekt bij Real Madrid en draagt de Koninklijke nog altijd een warm hart toe. “Als Real Madrid me zou bellen voor een toekomstige functie, kan ik een terugkeer niet weigeren”, aldus de sluitpost, geciteerd door verschillende Spaanse media.

“Ik zag de afscheid van Andrés Iniesta en die van Fernando Torres, maar mijn situatie is anders. In de toekomst zal er weer verzoening plaatsvinden en zal er geen enkel probleem zijn. Iedereen wil graag een afscheid zoals Iniesta het heeft gehad, maar ik focus me daar niet op”, aldus Casillas, die zegt dat Cristiano Ronaldo zijn beste ploeggenoot ooit was. “Het is ongelooflijk wat die vent doet.”

“Hij wordt elke dag beter. Het is krankzinnig wat mensen allemaal zeggen. Hij is gelukkig in Madrid en wat er ook is gezegd: hij blijft altijd bij Real Madrid. Ik geloof niet dat hij gaat vertrekken. Ronaldo kan vergeleken worden met Alfredo Di Stéfano. Zou ik hem inruilen voor Neymar? Nee! Ik zou hem voor geen enkele speler willen inruilen. Ik weet dat voetbal zich ontwikkelt, maar vandaag de dag is Cristiano Real Madrid.”

De geruchten doen de ronde dat Neymar in de toekomst naar de Koninklijke gaat verkassen, maar Casillas weet niet of dat op korte termijn gaat gebeuren: “Hij heeft een grote club als Barcelona ingeruild voor een nieuwe uitdaging, namelijk Paris Saint-Germain. Ik zou een transfer momenteel niet begrijpen. Maar ik zou wel begrijpen dat iedereen hem graag wil zien spelen bij Real Madrid.”