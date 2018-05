Benzema reageert op Twitter furieus: ‘Nu zie ik uw ware gezicht!’

Karim Benzema kwam in oktober 2015 voor het laatst uit voor de nationale ploeg van Frankrijk en zal ook op het WK ontbreken. Noël Le Graet heeft begrip voor de beslissing van bondscoach Didier Deschamps om de spits thuis te laten, zo vertelde de voorzitter van voetbalbond FFF woensdag in een interview met AFP.

“Het is geschiedenis, we kunnen niet terug”, aldus Le Graet. “Hij is voor Real Madrid een geweldige speler, maar ons Franse team heeft nu een bepaalde speelstijl ontwikkeld en kan niet meer terug.” De dertigjarige Benzema is niet gediend van die uitspraken en reageert middels een bericht op Twitter.

“Meneer Le Graet, met alle respect, maar u heeft uw kans om te zwijgen laten liggen. Ik zie nu uw ware gezicht. Dat is niet het gezicht van de persoon die zei veel van mij te houden en zei zich niet te mengen in het team en de keuzes van de coach!”, aldus de 81-voudig international. In deze caps kwam de aanvaller tot 27 treffers.

Benzema verwijst naar de keren dat Le Graet zei dat Benzema heus niet voor altijd geschorst blijft voor zijn aandeel in het seksschandaal met Mathieu Valbuena. In februari 2017 zei Le Graet nog: “De rechtszaak heeft naar mijn gevoel veel te lang geduurd. Voor mij is het klip en klaar: Karim is niet geschorst dus hij kan worden opgeroepen. Het is volledig aan de bondscoach.” Eerder, in oktober 2016, zei Le Graet ook al dat Benzema ‘oproepbaar’ is.