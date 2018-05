Newcastle United betaalt miljoenen voor doelman en verblijdt fans

Martin Dubravka blijft bij Newcastle United. De club uit de Premier League huurde de 29-jarige doelman sinds de winter van Sparta Praag en heeft hem nu definitief overgenomen. Newcastle communiceert dat de Slowaak heeft getekend tot de zomer van 2022.

The Magpies doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens Tsjechische media gaat het om ruim 5,8 miljoen euro. Dubravka hield bij zijn debuut voor Newcastle ‘de nul’ in het duel met Newcastle United (1-0) en daarna speelde hij nog twaalf competitieduels. Newcastle eindigde uiteindelijk op de tiende plaats in de Premier League.

Rafael Benítez zegt ‘verheugd’ te zijn met het aanblijven van Dubravka: “Hij heeft sinds zijn komst een fantastische houding en een geweldige arbeidsethos getoond. Daarnaast waren we erg onder de indruk van zijn prestaties op het veld. Het is dus uitstekend nieuws dat we Dubravka definitief hebben kunnen vastleggen”, zo wordt de manager geciteerd.

Dubravka maakte zijn profdebuut voor MSK Zilina en haalde met die club de Champions League. Na twee seizoenen voor Esbjerg fB te hebben gespeeld, vertrok hij naar Slovan Liberec in Tsjechië om daarna naar Sparta Praag te gaan. De tienvoudig international kwam in dienst van Sparta tot 15 wedstrijden en daarin kreeg hij elf treffers om de oren.