Ex-teamgenoot fileert Karius: ‘Zelfs mijn zoon kan die fout niet veroorloven'

Loris Karius ging tijdens de Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer gruwelijk in de fout, waardoor Liverpool de eindstrijd verloor (3-1). De doelman krijgt veel steunbetuigingen van over de hele wereld, maar Gianluca Curci, voormalig ploeggenoot van Karius bij FSV Mainz, heeft totaal geen medelijden met de Duitser.

“Ik was zijn backup bij Mainz”, memoreert Curci, tegenwoordig actief bij het Zweedse Athletic Eskilstuna, in gesprek met Tuttomercatoweb. “Het was vooral de keuze van de club, want ze wilden de waarde van de speler verhogen. Hij kon de club destijds veel geld opleveren. Dat is hoe het is gegaan. Karius heeft veel geluk gehad, maar geluk is niet altijd aan jouw zijde.”

“En wat betreft de finale van de Champions League: hij heeft bewezen dat hij niet klaar is voor dat niveau. De fout bij de derde treffer (van Gareth Bale, red.) kan nog gebeuren. Hij heeft de bal verkeerd beoordeeld, een fout die iedere doelman kan maken. Maar de eerste? Nee, zeker niet. Zelfs mijn zoon van negen kan zich die fout niet veroorloven.”