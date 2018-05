‘Ze hadden replica-schalen meegenomen om de Ajax-supporters te jennen’

AZ werd in het seizoen 2008/09 kampioen van Nederland. Onder Louis van Gaal presteerden de Alkmaarders opperbest, waarbij Niklas Moisander een van de uitblinkers was. Op de clubsite van AZ is de Finse verdediger vol lof over Van Gaal. De stopper kan zich de confrontatie met Ajax (1-1) ook nog goed herinneren.

"We waren al kampioen. Maar aan alles merkte je dat Ajax wilde laten zien dat zij de nieuwe titelhouder konden verslaan. Van Gaal sprak ons toe voorafgaand aan de wedstrijd: 'Laat ze de glans van ons kampioenschap niet afnemen. We mogen hier niet verliezen.' Ik weet ook nog goed dat AZ-fans replica-schalen hadden meegenomen om de Ajax-supporters te jennen."

De 62-voudig international, tegenwoordig onder contract bij Werder Bremen, stelt dat de technische staf destijds een perfecte mix was. "Louis Van Gaal was natuurlijk de grote baas. De beste trainer die ik ooit heb gehad. Daarnaast had je Martin Haar, die kon me werkelijk alles bijbrengen wat betreft verdedigen. En Shota Arveladze was een prettige aanvulling. Ik kende hem nog uit zijn tijd als speler en hij zorgde voor de juist sfeer in de groep."